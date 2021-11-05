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Рада скасувала прописку в українських паспортах

05/11/2021 13:33

У п’ятницю, 5 листопада, Верховна Рада скасувала прописку в українських паспортах.

Як передає “Новинарня“, за відповідний законопроєкт у другому читанні і в цілому проголосували 238 народних депутатів.

Тепер змінити місце реєстрації (проживання) можна буде онлайн або через звернення до центру надання адміністративних послуг.

Автори документа зазначили, що реєстрація місця проживання – одна з найпопулярніших адмінпослуг, але водночас процес реєстрації складний і тривалий. Від громадян вимагають занести до органу реєстрації або центру адмінпослуг від трьох до п’яти документів.

Новий законопроєкт переводить цю процедуру в онлайн, а також скасовує штампи в паспорті і виписки з ID-карти про прописку.

Зареєструвати місце проживання онлайн можна буде за допомогою “Дії”. Для цього потрібно заповнити онлайн-заяву. Далі власник житла, де мешкає людина, повинен підтвердити запит і дозволити зареєструватися в житло, яке внесено до реєстру нерухомого майна.

Дані про нове місце проживання одразу з’являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця проживання відбудеться автоматично. Послугу буде надано протягом доби.

Крім цього, в разі звернення за отриманням інших послуг, інформацію про місце проживання осіб органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності отримують самостійно шляхом доступу до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.

Законопроєкт також визначає можливість отримання послуг в електронній формі, перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборону вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

Крім того, реєстри територіальних громад функціонуватимуть виключно в електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі.

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