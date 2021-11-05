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Нацгвардії України та США підписали Меморандум про співпрацю

05/11/2021 10:41

Національна гвардія України та Національна гвардія Каліфорнії (США) підписали меморандум про двосторонню співпрацю.

Як інформує пресслужба НГУ, це стало підсумком угод та міжнародних заходів під час візиту до України американської делегації.

“У Міністерстві внутрішніх справ Національна гвардія підписала двосторонній документ про співпрацю з Національною гвардією Каліфорнії. Від української сторони меморандум підписав командувач Національної гвардії України Микола Балан, від американської сторони – командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдвін”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, основні напрями співробітництва – розвиток інфраструктури Міжнародного міжвідомчого центру підготовки підрозділів НГУ, проведення спільних навчань представників НГУ та ЗС США, підготовки інструкторського та сержантського складу НГУ інструкторами ЗС США, використання авіації у підрозділах реагування на надзвичайні ситуації, розробка доктринальних документів Національної гвардії України, розвиток системи мовної підготовки у Національній гвардії України, розвитку стратегічних комунікацій Нацгвардії України.

“У рамках участі НГУ в МНБ спільно з Національною гвардією штату Каліфорнія НГУ отримала міжнародну технічну допомогу на суму близько $78 млн. США. Зокрема, засоби радіо та супутникового зв’язку, медичне майно та обладнання, оптичні прилади, інженерне обладнання, системи розвідки цілей, безпілотні літальні апарати”, – додали у прес-службі відомства.

За період співробітництва у рамках програми партнерства (SPP) з 2014 рокуНаціональна гвардія Каліфорнії провела 30 спільних заходів із Нацгвардією України, з них 14 – навчальних.

Співпраця між Національними гвардіями України та Каліфорнії триває з 1993 року. З початком збройної агресії проти України у 2014 році співпраця між структурами значно активізувалася.

“Представники обох силових формувань беруть участь у роботі підкомітету БОКК, де вирішуються питання щодо надання безпеки допомоги Україні від уряду США”, – повідомили в прес-службі.

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