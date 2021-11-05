Кличко звільнив свого заступника Густєлєва, що “божився” побудувати Подільський міст

Олександр Густєлєв

Міський голова Києва Віталій Кличко звільнив свого заступника Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Про це мер столиці написав у фейсбуці в п’ятницю, 5 листопада.

За його Кличка, він зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об’єкті.

“А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року «поїде». Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат! Все, що було потрібно, щоби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І щоразу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення”, – пояснив Кличко.

Він переконаний, що таких менеджерів потрібно міняти.

“І я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, – Олександра Густєлєва”, – підсумував міський голова столиці.

Раніше він заявляв, що до кінця року буде відкрито автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст, в іншому разі обіцяє кадрові рішення.

Автомобільне сполучення між лівим і правим берегами Дніпра по Подільсько-Воскресенському мосту планували запустити наприкінці 2021 року. Наступним етапом має бути будівництво метро на Троєщину.

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