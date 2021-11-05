Експрем’єр Кінах, який голосував за “Харківські угоди”, отримав від Зеленського керівну посаду, – ЗМІ

Колаж: Радіо Свобода

Уже після початку розслідування СБУ щодо “Харківських угод” президент Володимир Зеленський призначив головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолія Кінаха, який лобіював підписання цих угод із Росією в 2010 році.

Про це йдеться в розслідування журналістів програми “Схеми” про лобістів “Харківських угод” у владі Зеленського, передає “Радіо Свобода”.

Зеленський призначив Кінаха у серпні, хоча ще в березні 2021 року Рада національної безпеки й оборони доручила Службі безпеки України проаналізувати обставини підготовки і ратифікації “Харківських угод”, адже дехто з тих, хто їх підтримав, продовжують перебувати в українській політиці.

Журналісти програми “Схеми” оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони – і виявили, що як член цього комітету Кінах активно просував ідею ратифікації зрадницьких угод із Росією.

Анатолій Кінах був серед тих депутатів партії Януковича, що голосували за “Харківські угоди”, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Крім того, напередодні голосування у парламенті він також активно просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони ВР. Кінах був членом цього комітету, головою підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Так, на засіданні 26 квітня 2010 року Кінах згадував високу ціну на російський газ для України і співробітництво з Росією:

“Якщо ми кажемо про співпрацю з тією ж Російською Федерацію у ракетно-космічній галузі, авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні тощо, то така співпраця в умовах XXI, особливо, століття може бути тоді, коли є впевненість, що перед тобою надійний, прогнозований партнер. (…) Я наводив недавно приклад: обсяг торгівлі України із Санкт-Петербургом сьогодні складає порядку двох мільярдів доларів. Це весь загальний обсяг, який Україна має за рік зі Сполученими Штатами Америки”.

11 років потому на запитання журналістів, чи пишається він тим, що підтримував “Харківські угоди”, Кінах відреагував так: “Я думаю, ваше питання абсолютне незрозуміле, необ’єктивне і заангажоване. Все, відповідь завершена”.

У грудні 2020 року сам Анатолій Кінах та двоє інших співголів Національної тристоронньої соціально-економічної ради, спираючись на рішення президії, підписали листа на ім’я Володимира Зеленського з проханням призначити Кінаха головою цієї ради.

22 серпня 2021 року Зеленський своїм указом призначив його на посаду.

Довідка

Національна тристороння соціально-економічна рада була утворена президентом України як постійно діючий орган. Як йдеться на офіційному сайті, вона складається з представників зі сторони органів виконавчої влади (Кабінету міністрів), сторони профспілок і сторони роботодавців. Очолює Раду голова, який призначається президентом за поданням президії Національної ради строком на один рік.

Анатолій Кінах був прем’єр-міністром за президентства Леоніда Кучми – в 2001-2002 рр., секретарем Ради національної безпеки і оборони за часів Віктора Ющенка – в 2005-2006 рр.. Перший віцепрем’єр-міністр у 1999 і 2005 рр. Працював міністром економіки в уряді Віктора Януковича (2007).

Був народним депутатом від “Народної ради”, фракцій НДП, “Наша Україна”, “За єдину Україну!”, Партії регіонів.

У 2010-2014 роках – позаштатний радник президента Януковича.

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