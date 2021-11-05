У ЗСУ сформують окрему розвідувальну артилерійську бригаду

Фото: пресслужба 406 оабр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України

У Збройних силах України планується сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду.

Про це в п’ятницю, 5 листопада, повідомила пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, що у ЗС України до 2025 року передбачається сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду.

Це дозволить посилювати угруповання військ підрозділами та засобами артилерійської розвідки, а отже – якісніше викривати об’єкти противника і використовувати всі можливості далекобійних засобів ураження. У планах також – створення окремої бригади ПТРК, яка розширить можливості підрозділів там, де є найбільші загрози танкових атак”, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, буде розпочато оснащення підрозділів артилерії 155-міліметровими артилерійськими системами, комплексами автоматизованого управління, модернізованими зразками реактивних систем залпового вогню, зокрема з високоточними снарядами зі збільшеною дальністю ураження, самохідними ПТРК та засобами артилерійської розвідки.

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