У ЗСУ сформують окрему розвідувальну артилерійську бригаду

У Збройних силах України планується сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду.
Про це в п’ятницю, 5 листопада, повідомила пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
Зазначається, що у ЗС України до 2025 року передбачається сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду.
Це дозволить посилювати угруповання військ підрозділами та засобами артилерійської розвідки, а отже – якісніше викривати об’єкти противника і використовувати всі можливості далекобійних засобів ураження. У планах також – створення окремої бригади ПТРК, яка розширить можливості підрозділів там, де є найбільші загрози танкових атак”, – йдеться в повідомленні.
Окрім цього, буде розпочато оснащення підрозділів артилерії 155-міліметровими артилерійськими системами, комплексами автоматизованого управління, модернізованими зразками реактивних систем залпового вогню, зокрема з високоточними снарядами зі збільшеною дальністю ураження, самохідними ПТРК та засобами артилерійської розвідки.
Читайте також:
У ЗСУ створять Командування рекрутингу
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!