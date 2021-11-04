Южне, Первомайське, Луч: мовний омбудсмен ініціює перейменування населених пунктів з “російськомовним характером”

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що в Україні варто перейменувати населені пункти відповідно до вимог статті 41 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Про це він написав на сторінці у ФБ в середу, 3 листопада.

“Сьогодні я підписав декілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону назви населених пунктів”, – йдеться в повідомленні.

“До мене надходять численні звернення та повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису. Це такі населені пункти як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших. Багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль та були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади”, – додав омбудсмен.

“У зв’язку із цим мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону”.

Уповноважений нагадав, що відповідно до частини першої статті 41 мовного закону географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

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