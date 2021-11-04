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В Україні планують створити 350 Центрів безпеки, – Чернишов

04/11/2021 17:00

У регіонах України необхідно створити 350 Центрів безпеки, які об’єднають пожежну й екстрену медичну допомогу та поліцію в єдину модель безпекової комунікації.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час Форуму “Україна 30. Безпечна громада”, передає “Укрінформ”.

“Наразі у громадах розбудовується мережа Центрів безпеки, які об’єднують пожежну, екстрену медичну допомогу та поліцію в єдину модель безпекової комунікації. У планах – створити понад 350 таких центрів й охопити ними громади в усіх регіонах України”, – сказав урядовець.

Він додав, що основним завданням Центрів безпеки є ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій, а також надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах.

За словами Чернишова, центри забезпечать цілодобове реагування на запит людини про екстрену допомогу протягом 20 хвилин.

Також міністр розповів, що наразі на території України створено 36 Центрів безпеки, але понад 300 громад ще не мають на своїй території місцевих або добровільних пожежно-рятувальних підрозділів.

Міністр наголосив, що уряд працює над тим, аби у короткостроковій перспективі це було виправлено.

Мінрегіон спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством охорони здоров’я розробили наказ, що визначає чіткі критерії для створення Центрів безпеки, серед яких — доступність, спроможність та якісна інфраструктура, додав Чернишов.

Сьогодні найбільша кількість таких центрів — у Донецькій області (16). Також вже Полтавська, Дніпропетровська, Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська, Черкаська, Закарпатська, Одеська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області мають схожі центри.

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