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Україна висловила протест через приїзд Путіна до окупованого Криму

04/11/2021 20:11

Міністерство закордонних справ України висловило протест через приїзд президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої території України – Автономної Республіки Крим.

Про це інформує пресслужба МЗС у четвер, 4 листопада.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 4 листопада 2021 року президента Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України: Автономну Республіку Крим і місто Севастополь”, – ідеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням України.

У МЗС розглядають цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ.

Російська сторона має повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань.

“РФ як держава-окупант має можливість продемонструвати справжню турботу про мешканців тимчасово окупованого Криму: припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах”, – наголосили в МЗС.

4 листопада Путін, перебуваючи в окупованому Криму, провів у режимі відеоконференції з Олександром Лукашенком засідання так званої “вищої державної ради союзної держави” Росії та Білорусі.

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