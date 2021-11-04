28 “союзних програм”: Лукашенко і Путін підписали декрет

Президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписали декрет Вищої держради Союзної держави. Документом затверджується пакет з 28 програм на 2021-2023 роки для поглиблення інтеграції.

Про це в четвер, 4 листопада, інформує БелТА.

Зазначається, що документ “Про Основні напрямки реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки” був спочатку завізований Путіним, після чого декрет підписав Лукашенко.

28 інтеграційних союзних програм були погоджені Путіним і Лукашенком ще у вересні. Потім вони були схвалені на засіданні Ради міністрів Союзної держави.

Низка експертів вважає цей процес інтеграції Росії і Білорусі в рамках так званої Союзної держави поступовим поглинанням Білорусі РФ.

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