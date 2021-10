ЄС погодив нові санкції проти режиму Лукашенка

Лідери Європейського Союзу обговорили проблеми на зовнішніх кордонах унії та погодилися “як невідкладне питання” застосувати нові цільові санкції проти режиму Олександра Лукашенка за його гібридні атаки, із використанням мігрантів як зброї проти ЄС.

Про це у п’ятницю під час пресконференції за підсумками саміту ЄС заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє “Укрінформ”.

“Ми дуже занепокоєні ситуацією на кордонах з Білоруссю. Ми розцінюємо поведінку білоруської влади як гібридну атаку. Люди, які використовуються Лукашенком, є жертвами – ми маємо їм допомогти. Жодна людина не має використовуватися для політичних цілей та для перетворення міграції в інструмент для здійснення політичного тиску на Європейський Союз”, – сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що ЄС буде продовжувати тиск на режим Лукашенка.

Це стосується не лише відкликання дії угоди між ЄС і Білоруссю про спрощення візового режиму для режиму Лукашенка та його маріонеток, але також застосування подальших цільових санкцій не лише проти осіб, але й проти установ і компаній, що підтримують цей режим.

“Ми погодилися, що нам необхідні скоординовані дії. Білорусь, як ми спостерігаємо зараз, намагається відкрити нові шляхи, вона запропонувала більше безвізових полегшень для традиційних третіх країн (походження мігрантів). Ми будемо продовжувати наші контакти з цими країнами, щоб обмежити цю торгівлю людьми, що спонсорована державою», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Як йдеться у резолюції Європейської Ради щодо міграції, текст якої в твіттері поширив речник президента Євроради Баренд Лейтц, ЄС буде рішуче протистояти подібним гібридним атакам з боку Білорусі та будь-яких третіх країн.

“Європейська Рада буде продовжувати протидію триваючій гібридній атаці, яка була розпочата білоруським режимом, включаючи ухвалення подальших обмежувальних заходів проти осіб та установ, відповідно до послідовного підходу та як невідкладне питання”, – йдеться у резолюції.

