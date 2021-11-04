Замість Народного ополчення – Святослава Хороброго. В Києві перейменували 12 вулиць та провулків. СПИСОК

У Києві перейменували 12 вулиць та провулків та встановили назви 2 площам, скверу та вулиці.
Відповідне рішення ухвалили депутати Київради у четвер, 4 листопада, передає пресслужба КМДА.
вулицю Малоземельну на Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).
вулицю Цулукідзе на Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);
провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).
вулицю Курнатовського на Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).
У Києві з’явилися:
площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);
Кловська площа, розташована біля станції метро “Кловська” у Печерському районі;
сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році, (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);
вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК “Новопечерські Липки” у Печерському районі).
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