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Замість Народного ополчення – Святослава Хороброго. В Києві перейменували 12 вулиць та провулків. СПИСОК

04/11/2021 14:32

У Києві перейменували 12 вулиць та провулків та встановили назви 2 площам, скверу та вулиці.

Відповідне рішення ухвалили депутати Київради у четвер, 4 листопада, передає пресслужба КМДА.

Святошинський район

  • вулицю Миколи Кузнєцова на Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);
  • вулицю Костюка на Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);
  • вулицю Павленка на Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);
  • провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).

Солом’янський район

  • вулицю Народного ополчення на Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);
  • вулицю Молодогвардійську на Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);
  • вулицю Петра Заломова на Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук).
  • вулицю Московську (в селищі Жуляни) на Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).

Дарницький район

вулицю Малоземельну на Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).

Шевченківський район

вулицю Цулукідзе на Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);

провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).

Дніпровський район

вулицю Курнатовського на Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).

У Києві з’явилися:

площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);

Кловська площа, розташована біля станції метро “Кловська” у Печерському районі;

сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році, (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);

вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК “Новопечерські Липки” у Печерському районі).

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