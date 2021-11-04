На Донеччині затримали підполковника на хабарі 8 тисяч гривень

Фото: пресслужба Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

У Донецькій області викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника одного з відділів Волноваського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це в четвер, 4 листопада, повідомила пресслужба Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Звання звтриманого – підполковник.

“Підполковник вимагав та одержав від підлеглого солдата 8 тисяч гривень за непритягнення останнього до дисциплінарної та адміністративної відповідальності за порушення військової дисципліни”, – йдеться в повідомленні.

3 листопада військовослужбовця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

“Під час проведення санкціонованого обшуку предмет неправомірної вигоди в сумі 8 тисяч гривень виявлено та вилучено”, – додають правоохоронці.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Після них ухвалять рішення про повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:

СБУ на Полтавщині затримала за хабарництво поліцейських