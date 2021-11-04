Фонд держмайна виставив на аукціон перший об’єкт оренди в Чорнобильській зоні

Фонд держмайна виставив на аукціон перший об’єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження.
Як інформує пресслужба ФДМУ, йдеться про приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ “Вектор”.
Зазначається, що стартова ціна – 4,2 тис грн/місяць.
Торги мають відбутися 19 листопада 2021 року.
Детальніше про цей лот можна дізнатися за посиланням.
ФДМУ також пропонує в оренду 35 об’єктів держмайна в Чорнобильській зоні відчуження.
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