Фонд держмайна виставив на аукціон перший об’єкт оренди в Чорнобильській зоні

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Фонд держмайна виставив на аукціон перший об’єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження.

Як інформує пресслужба ФДМУ, йдеться про приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ “Вектор”.

Зазначається, що стартова ціна – 4,2 тис грн/місяць.

Торги мають відбутися 19 листопада 2021 року.

“Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею. Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об’єкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість”, – йдеться у повідомленні.

Детальніше про цей лот можна дізнатися за посиланням.

ФДМУ також пропонує в оренду 35 об’єктів держмайна в Чорнобильській зоні відчуження.

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