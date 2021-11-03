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ВООЗ схвалила нову вакцину проти СOVID-19

03/11/2021 18:06

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила нову вакцину від COVID-19 – індійський препарат Covaxin.

Про це інформує пресслужба ВООЗ у середу, 3 листопада.

“Технічна консультативна група ВООЗ дійшла висновку, що вакцина Covaxin відповідає стандартам щодо захисту від коронавірусу, і її переваги значно перевищують ризики. Вакцину можна використовувати”, – йдеться у повідомленні.

Вакцина розроблена на основі інактивованого вірусу SARS-CoV-2. Її виробляє індійська компанія Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою з медичних досліджень.

Ефективність препарату оцінюють у 78%. Covaxin потрібно застосовувати двома дозами з інтервалом у чотири тижні у всіх вікових групах, старших за 18 років. Поки немає інформації про те, чи можна нею вакцинувати вагітних – дослідження лише плануються.

У ВООЗ додають, що ця вакцина легкодоступна для держав із низьким та середнім рівнями доходу, адже не вимагає складних умов зберігання.

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