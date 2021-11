ВООЗ схвалила нову вакцину проти СOVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила нову вакцину від COVID-19 – індійський препарат Covaxin.

Про це інформує пресслужба ВООЗ у середу, 3 листопада.

“Технічна консультативна група ВООЗ дійшла висновку, що вакцина Covaxin відповідає стандартам щодо захисту від коронавірусу, і її переваги значно перевищують ризики. Вакцину можна використовувати”, – йдеться у повідомленні.

Вакцина розроблена на основі інактивованого вірусу SARS-CoV-2. Її виробляє індійська компанія Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою з медичних досліджень.

🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2021