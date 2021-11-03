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У Польщі на мишах почали тестувати українську COVID-вакцину

03/11/2021 12:43

У лабораторії в Ґданську почали тестувати на мишах українську вакцину проти COVID-19, розроблену вченими у Львові.

Про це повідомив у середу, 3 листопада,  очільник львівського Інституту біології клітин, академік  Андрій Сибірний, у коментарі “Радіо Свобода”.

“Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, у першу чергу білок “шипа”. Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл. Зараз експерименти по визначенню імуногенності різних препаратів – на завершальному етапі у Польщі. Ми думаємо, що вони імуногенні”, – прокоментував науковець.

Вакцину розробили вчені Інституту біології клітин Національної академії наук у Львові. У вересні 2020 року вони на це отримали грант близько 10 млн грн.

Науковці зуміли дістати продуценти білків вірусу на дріжджах, тобто з щепленням в організм людини не будуть вводити саму клітину вірусу.

Проєкт, розрахований на півтора року, перебуває на завершальному етапі перевірки на імуногенність, який проходить у польській лабораторії. Тестують її на звичайних мишах, і результати впливу на імунітет очікують через два-три тижні.

Далі вчені планують провести експерименти на мишах, організм яких генетично модифікували й зробили вразливими до людського коронавірусу. Цей експеримент планують проводити в лабораторії в Кракові.

Автор проєкту пояснив той факт, що досліди проходять за кордоном, тим, що в Україні винайти вакцину та здобути міжнародну сертифікацію складно. За його словами, тут немає таких лабораторних потужностей, належного фінансування та досвіду сертифікації.

Після успішних результатів на мишах вакцину ще потрібно протестувати на приматах і людях.

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