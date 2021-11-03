Доба на фронті: сім обстрілів та дистанційне мінування під Майорськом. Загинув військовий ЗСУ

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Протягом минулої доби, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.

По наших позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – повідомили в штабі.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку 3 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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