Доба на фронті: сім обстрілів та дистанційне мінування під Майорськом. Загинув військовий ЗСУ

Протягом минулої доби, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.
По наших позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – повідомили в штабі.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку 3 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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