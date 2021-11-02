Шкарлет розповів, скільки осіб з ОРДЛО вступили до українських вишів у 2021 році

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До вищих навчальних закладів України у 2021 році вступили 2 083 особи з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет на онлайн-брифінгу.

“Від початку роботи освітніх центрів “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” вдвічі збільшилася кількість вступників з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти. Якщо, наприклад, у 2016 році було зараховано 1 008 студентів, то вже 2021 року ми маємо 2083 студентів”, – сказав Шкарлет, якого цитує “Інтерфакс”.

Він заявив, що інтеграція молоді з тимчасово окупованих територій в Україну є одним із пріоритетних завдань для Міністерства освіти і науки України.

“І саме тому для забезпечення доступу до української освіти особам із тимчасово окупованих територій у нас починаючи з 2016 року функціонують центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, – додав він.

Міністр зазначив, що за результатами вступу у 2021 році найбільш привабливими для вступників через освітні центри “Донбас-Україна” стали Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (152 особи), Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (124 особи), Харківський національний університет імені Каразіна (91 особа), Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (89 осіб), Горлівський інститут іноземних мов державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет” (85 осіб).

Шкарлет зазначив, що найбільш привабливими для вступників з Донбасу стали такі спеціальності, як право (111 осіб), менеджмент (86 осіб), медицина (79 осіб), комп’ютерні науки (77 осіб), інженерія програмного забезпечення (73 особи).

Водночас до п’ятірки закладів вищої освіти із зарахування вступників через освітні центри “Крим-Україна” потрапили Таврійський національний університет імені Вернадського (49 осіб), Херсонський державний аграрно-економічний університет (37 осіб), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (34) особи), Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (21 особа), Національний медичний університет імені Богомольця (12 осіб). Найбільш привабливими спеціальностями для вступників із Криму стали комп’ютерні науки (21 особа), менеджмент (18 осіб), медицина (18 осіб), інженерія програмного забезпечення (18 осіб) та право (15 осіб).

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