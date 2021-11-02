Нардепів не пускатимуть до Ради без COVID-сертифікату чи негативного тесту

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Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою на період дії карантину до приміщень парламенту можна зайти лише за наявності документа про вакцинацію, негативного тесту або довідки про одужання від COVID-19.

Постанову про додаткові заходи протидії розповсюдженню COVID-19 підтримали 279 нардепів, йдеться на сайті парламенту.

Відповідно до постанови, народні депутати, співробітники Апарату Ради, помічники-консультанти нардепів, інші відвідувачі та представники ЗМІ зможуть потрапити до Ради лише за наявності одного з документів:

документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами;

негативного ПЛР-тесту на коронавірус;

довідки про одужання від COVID-19 (якщо людина перехворіла не раніше за шість місяців до пред’явлення документа).

Постанова набуде чинності наступного дня після публікації.

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