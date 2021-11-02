Нардепів не пускатимуть до Ради без COVID-сертифікату чи негативного тесту

Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою на період дії карантину до приміщень парламенту можна зайти лише за наявності документа про вакцинацію, негативного тесту або довідки про одужання від COVID-19.
Постанову про додаткові заходи протидії розповсюдженню COVID-19 підтримали 279 нардепів, йдеться на сайті парламенту.
Відповідно до постанови, народні депутати, співробітники Апарату Ради, помічники-консультанти нардепів, інші відвідувачі та представники ЗМІ зможуть потрапити до Ради лише за наявності одного з документів:
Постанова набуде чинності наступного дня після публікації.
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