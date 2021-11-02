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МОУ назвало поточну кількість військових РФ біля кордонів з Україною

02/11/2021 21:32

Cтаном на початок листопада 2021 року біля українського кордону і на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

Про це з посиланням на Головне управління розвідки повідомило у вівторок, 2 листопада, Міністерство оборони України.

“Факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України”, – зазначають у міністерстві.

За даними ГУР, до 90-тисячного російського угруповання військ входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ.
Крім того, поблизу кордону України базуються окремі з’єднання та частини 4-ї, 6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Росії. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

“Протягом другого півріччя 2021-го року поблизу кордону України командуванням збройними силами Росії було проведено серію широкомасштабних командно-штабних навчань. До них залучались війська (сили) Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною”, – наголосили в МО.

У Міноборони зазначають, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави.

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