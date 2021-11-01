Повітряні сили ЗСУ показали ефектний випуск військових льотчиків під пісню “Батько наш Бандера”

Фото: пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ

247 випускників льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба поповнять ряди державної авіації.

Відео та фото з урочистостей поширила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Цьогоріч випуск повітряних асів був особливим у зв’язку з трансформацією дій військової освіти за стандартами НАТО тому, виш закінчили два курси одночасно (четвертий та п’ятий). В одному строю стояли понад 250 молодих офіцерів — льотчики, вертолітники, штурмани та офіцери бойового управління, серед них 6 офіцерів, які закінчили університет із золотою медаллю, 14 – з дипломом з відзнакою“, – повідомляє пресслужба КПС.

Урочиста церемонія розпочалася із привітального слова командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещука.

Він зазначив, що нинішні випускники пройшли поглиблену практичну підготовку на базі різних авіаційних військових частин Повітряних сил під керівництвом досвідчених льотчиків-інструкторів та успішно опанували техніку пілотування бойовими літаками. Також понад двадцять молодих лейтенантів отримали класну кваліфікацію – 3 клас.

За досягнення високих особистих показників в опануванні спеціальності, зразкову військову дисципліну і бездоганне виконання військового обов’язку масштабованою копією відзнаки льотного братерства “Меч дружби” нагороджено випускника льотного факультету лейтенанта Павла Шапку.

Згідно з традицією, яка започаткована в університеті у минулому році, у відповідь на привітання “Козацькому роду” – молоді офіцери одноголосно відповіли “Нема переводу!”.

У понеділок, 1 листопада, пресслужба КПС поширила підсумковий сюжет про випускні урочистості – він розпочинається з динамічного й ефектного реміксу пісні “Батько наш Банднера”.

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