СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2936238 +13936
Летальні випадки:
68027 +298
Одужали:
2442098 +5885
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14455647 (+29021). Оновлено: 08:14 01.11.2021
Home / Військо / У Фінляндії хочуть зробити військовий призов обов’язковим для жінок

У Фінляндії хочуть зробити військовий призов обов’язковим для жінок

01/11/2021 11:35

У фінському парламенті пропонують зробити військовий призов обов’язковим для жінок, водночас військова служба обов’язковою не буде.

Про це інформує телерадіокомпанія Yle.

Парламентська комісія, що закінчила роботу на минулому тижні, запропонувала зробити призов обов’язковим для жінок.

При цьому такий призов не означає обов’язкової армійської служби для жінок.

Комісія вважає, що це крок на шляху до зменшення гендерної нерівності, який допоможе перевірити ситуацію цілої вікової групи: зокрема, їхнє здоров’я, освіту, трудові перспективи та психологічний стан.

Неявку на призов пропонують карати штрафом.

Міністерство оборони вважає, що обов’язковий призов для всіх допоможе підвищити популярність армійської служби серед жінок. Цього року понад 1600 жінок обрали добровільну службу в армії.

Читайте також:
Гендерна рівність в ЗСУ: міністр оборони провів нараду щодо гінекологічної допомоги військовим ООС

Унікальних переглядів: 13
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Резніков іде з Мінреінтеграції, щоб очолити Міністерство оборони, – ЗМІ

Віцепрем’єр-міністр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков написав заяву на звільнення. Про це в понеділок, 1 листопада, повідомив у телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse