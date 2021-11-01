У Фінляндії хочуть зробити військовий призов обов’язковим для жінок

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У фінському парламенті пропонують зробити військовий призов обов’язковим для жінок, водночас військова служба обов’язковою не буде.

Про це інформує телерадіокомпанія Yle.

Парламентська комісія, що закінчила роботу на минулому тижні, запропонувала зробити призов обов’язковим для жінок.

При цьому такий призов не означає обов’язкової армійської служби для жінок.

Комісія вважає, що це крок на шляху до зменшення гендерної нерівності, який допоможе перевірити ситуацію цілої вікової групи: зокрема, їхнє здоров’я, освіту, трудові перспективи та психологічний стан.

Неявку на призов пропонують карати штрафом.

Міністерство оборони вважає, що обов’язковий призов для всіх допоможе підвищити популярність армійської служби серед жінок. Цього року понад 1600 жінок обрали добровільну службу в армії.

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