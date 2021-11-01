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Оксфордський словник назвав слово 2021 року

01/11/2021 15:15

Оксфордський словник англійської мови обрав “vax” (вакцина) словом 2021 року. Це коротка форма слова vaccine (вакцина) та похідних від нього.

Про це йдеться в повідомленні на сайті словника.

Зазначається, слово “vax” станом на вересень 2021 року використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020 році.

Крім того, з’явилися такі неологізми, як: vaxxie (ваксі) – фото, зроблені під час вакцинації, за аналогією з селфі, а також нові похідні від цього слова, наприклад, anti-vaxxer (противник вакцинації) або double-vaxxed (людина, вакцинована двома дозами), або – vax pas (паспорт вакцинації).

Британські лінгвісти зазначають, що тенденція до більш частого вживання аналогів слова Vax зафіксована багатьма мовами.

Слово “vax” англійською мовою існує з 1799 року. Воно походить від латинського vacca – корова. Тоді британський лікар Едвард Дженнер розробив вакцину від натуральної віспи, використовуючи вірус коров’ячої віспи, безпечної для людини. Його препарат отримав назву – вакцина.

Минулого року укладачі Оксфордського словника не змогли вибрати найпопулярнішого слова. Експерти заявили, що 2020 рік неможливо описати одним словом.

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