СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2936238 +13936
Летальні випадки:
68027 +298
Одужали:
2442098 +5885
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14455647 (+29021). Оновлено: 08:14 01.11.2021
Home / Україна / “24 канал” відсторонив від ефірів Дмитра Гнапа через розбіжності у “ставленні до вакцинації”

“24 канал” відсторонив від ефірів Дмитра Гнапа через розбіжності у “ставленні до вакцинації”

01/11/2021 17:06

“24 канал” призупинив співпрацю з автором і ведучим Дмитром Гнапом через розбіжності у “ставленні до вакцинації”. Керівництво телеканалу та сам журналіст не виключають відновлення співпраці після завершення жорсткого карантину.

Про це пише видання “Детектор медіа” в понеділок, 1 листопада.

Співвласник і генеральний директор медіахолдингу “Люкс” Роман Андрейко підтвердив інформацію джерел видання про відсторонення Дмитра Гнапа від проєктів мовника.

“Ми співпрацюємо вже багато років. Гнап дуже талановитий автор і ведучий. З повагою ставлюся до його праці, разом ми створили багато чудових проєктів. Він став частиною 24 каналу, важливою частиною. Але серед багатьох політик у компанії є редакційна політика, і в частині ставлення до вакцинації і карантинних та інших обмежень також. Тут у кількох моментах наше ставлення до питання розійшлися, і тому ми вирішили призупинити проєкти за участю Дмитра, аби його позиція не екстраполювалася на позицію 24 щодо таких обмежень”, – повідомив Андрейко.

Однак він висловив сподівання, що Гнап повернеться на канал. За його словами, сторони погодили, що це станеться “після завершення карантинних обмежень”.

Дмитро Гнап теж підтвердив інформацію про призупинення співпраці з “24 каналом” і також припустив її відновлення після завершення жорсткого карантину.

“У нас справді є розбіжності щодо вакцинації, я вважаю, що ця процедура повинна бути суто добровільною, бо лише сама людина може розпоряджатися своїм тілом… З керівництвом 24 каналу наші погляди щодо цього дійсно розішлися, і мені повідомили про припинення співпраці на час пандемії…”, – сказав Гнап.

Журналіст додав, що в нього немає жодних претензій до керівництва каналу. Якщо в Україні вирішать, що чергова хвиля коронавірусної хвороби минула і обмеження знімаються, він готовий поновити співпрацю.

27 жовтня Дмитро Гнап опублікував у фейсбуці пост на підтримку власника київського ресторану Nebos Максима Богдановича, який відмовився виконувати карантинні приписи чиновників, зокрема щодо обов’язкової наявності у відвідувачів сертифікатів про вакцинацію.

Гнап додав, що “готовий всіляко допомагати йому боротися за свої права”.

Читайте також:
“Поширювали антиукраїнський та антивакцинальний контент”: з початку року кібердепартамент СБУ ліквідував 65-тисячну “армію ботів”

Унікальних переглядів: 18
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“24 канал” відсторонив від ефірів Дмитра Гнапа через розбіжності у “ставленні до вакцинації”

“24 канал” призупинив співпрацю з автором і ведучим Дмитром Гнапом через розбіжності у “ставленні до вакцинації”. Керівництво телеканалу та сам журналіст не виключають відновлення співпраці після завершення жорсткого карантину....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse