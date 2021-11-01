“24 канал” відсторонив від ефірів Дмитра Гнапа через розбіжності у “ставленні до вакцинації”

Дмитро Гнап

“24 канал” призупинив співпрацю з автором і ведучим Дмитром Гнапом через розбіжності у “ставленні до вакцинації”. Керівництво телеканалу та сам журналіст не виключають відновлення співпраці після завершення жорсткого карантину.

Про це пише видання “Детектор медіа” в понеділок, 1 листопада.

Співвласник і генеральний директор медіахолдингу “Люкс” Роман Андрейко підтвердив інформацію джерел видання про відсторонення Дмитра Гнапа від проєктів мовника.

“Ми співпрацюємо вже багато років. Гнап дуже талановитий автор і ведучий. З повагою ставлюся до його праці, разом ми створили багато чудових проєктів. Він став частиною 24 каналу, важливою частиною. Але серед багатьох політик у компанії є редакційна політика, і в частині ставлення до вакцинації і карантинних та інших обмежень також. Тут у кількох моментах наше ставлення до питання розійшлися, і тому ми вирішили призупинити проєкти за участю Дмитра, аби його позиція не екстраполювалася на позицію 24 щодо таких обмежень”, – повідомив Андрейко.

Однак він висловив сподівання, що Гнап повернеться на канал. За його словами, сторони погодили, що це станеться “після завершення карантинних обмежень”.

Дмитро Гнап теж підтвердив інформацію про призупинення співпраці з “24 каналом” і також припустив її відновлення після завершення жорсткого карантину.

“У нас справді є розбіжності щодо вакцинації, я вважаю, що ця процедура повинна бути суто добровільною, бо лише сама людина може розпоряджатися своїм тілом… З керівництвом 24 каналу наші погляди щодо цього дійсно розішлися, і мені повідомили про припинення співпраці на час пандемії…”, – сказав Гнап.

Журналіст додав, що в нього немає жодних претензій до керівництва каналу. Якщо в Україні вирішать, що чергова хвиля коронавірусної хвороби минула і обмеження знімаються, він готовий поновити співпрацю.

27 жовтня Дмитро Гнап опублікував у фейсбуці пост на підтримку власника київського ресторану Nebos Максима Богдановича, який відмовився виконувати карантинні приписи чиновників, зокрема щодо обов’язкової наявності у відвідувачів сертифікатів про вакцинацію.

Гнап додав, що “готовий всіляко допомагати йому боротися за свої права”.

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