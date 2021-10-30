Доба ООС: 19 порушень припинення вогню, бойовики масово скидають ВОГи з БПЛА, п’ять воїнів України поранені

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поранення отримали п’ять воїнів ЗС України.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку ЗАЙЦЕВОГО найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У бік СТАРОГНАТІВКИ противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля МАЙОРСЬКА та двічі – біля НОВОТОШКІВСЬКОГО.

Поблизу НОВОСЕЛІВКИ окупанти вчинили обстріл із мінометів калібру 82 мм.

У напрямку КАТЕРИНІВКИ ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля МАР’ЇНКИ зафіксовано ворожий обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ЛЕБЕДИНСЬКЕ та двічі – біля ПАВЛОПОЛЯ.

Також неподалік ПАВЛОПОЛЯ ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний“, – розповіли в пресцентрі.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – додали у штабі.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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