СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2904872 +26198
Летальні випадки:
67393 +541
Одужали:
2430944 +9449
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14378720 (+72612). Оновлено: 08:30 30.10.2021
Home / Війна / Доба ООС: 19 порушень припинення вогню, бойовики масово скидають ВОГи з БПЛА, п’ять воїнів України поранені

Доба ООС: 19 порушень припинення вогню, бойовики масово скидають ВОГи з БПЛА, п’ять воїнів України поранені

30/10/2021 09:12

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поранення отримали п’ять воїнів ЗС України.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку ЗАЙЦЕВОГО найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У бік СТАРОГНАТІВКИ противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля МАЙОРСЬКА та двічі – біля НОВОТОШКІВСЬКОГО.

Поблизу НОВОСЕЛІВКИ окупанти вчинили обстріл із мінометів калібру 82 мм.

У напрямку КАТЕРИНІВКИ ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля МАР’ЇНКИ зафіксовано ворожий обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ЛЕБЕДИНСЬКЕ та двічі – біля ПАВЛОПОЛЯ.

Також неподалік ПАВЛОПОЛЯ ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний“, – розповіли в пресцентрі.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – додали у штабі.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також:
Селяни показали наслідки обстрілу Кряківки російськими окупантами. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 105
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Новий рекорд щеплень від коронавірусу в Україні – 317,2 тис. за добу. Вакциновані вже 10 млн людей

  В Україні за минулу добу зробили найбільше щеплень від коронавірусу з початку вакцинальної кампанії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я в ранковому зведенні. “Новий рекорд щеплень: за...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse