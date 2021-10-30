47 ударів ножем: суд обрав запобіжний захід для ексспівробітника СБУ, який зізнався у вбивстві “вербувальника”

Фото: ФБ Київська міська прокуратура

Суд арештував на 2 місяці без права на заставу колишнього співробітника Служби безпеки України, який зізнався у вбивстві чоловіка, що нібито вербував його для вчинення терактів.

Про це з посиланням на Київську міську прокуратуру повідомляє “Українська правда“.

Прокуратура повідомила експрацівника СБУ про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Шевченківський районний суд міста Києва 30 жовтня обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без альтернативи внесення застави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 жовтня близько 13-ї години в хостелі на вулиці Жилянській знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями.

У ході першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України (колишній працівник правоохоронного органу), який проживав у цьому хостелі.

Після вбивства чоловік втік з місця події, однак за декілька годин добровільно з’явився до правоохоронних органів, повідомляють у столичній прокуратурі.

Як встановило слідство, під час раптово виниклого конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть потерпілого.

У прокуратурі зазначили, що серед інших перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності.

Як писала “Новинарня“, 29 жовтня Державне бюро розслідувань заявило, що колишній співробітник СБУ прийшов до їхнього слідчого і повинився у вбивстві чоловіка, який намагався завербувати його для вчинення терактів. За словами ексесбеушника, отримавши відмову, “вербувальник” спробував його ліквідувати, і між ними зав’язалася бійка.

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