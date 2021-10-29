Ексспівробітник СБУ зізнався в убивстві чоловіка, що вербував його для вчинення терактів

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У Києві колишній співробітник Служби безпеки України зізнався в убивстві людини, яка вербувала його для вчинення терактів.

Про це в п’ятницю, 29 жовтня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Колишній правоохоронець з повинною з’явився на прийом до чергового слідчого ДБР та повідомив про вчинення убивства в номері київського готелю в ніч з 28 на 29 жовтня.

“Він розповів, що є колишнім співробітником Служби безпеки України. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому допомогти з організацією терористичних актів у столиці”, – йдеться в повідомленні.

Переговори проходили в готелі в середмісті Києва. Після відмови колишнього правоохоронця брати участь у терактах його знайомий спробував чоловіка ліквідувати. Зав’язалась бійка, у результаті, якої ексспівробітник СБУ завдав “вербувальнику” ножового поранення.

“Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь не була сприйнята серйозно, тому він пішов до ДБР. За результатами оперативного виїзду на місце можливої події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства”, – зазначили в ДБР.

Чоловіка передали слідчо-оперативній групі Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві.

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