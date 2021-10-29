У Росії затримали п’яного депутата Держдуми Рашкіна з мертвим лосем в авто

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У Саратовській області РФ затримали депутата Держдуми від Компартії Валерія Рашкіна, у машині якого було виявлено тушу лося.

Відповідне відео було опубліковано у соцмережах, про інцидент у п’ятницю, 29 жовтня, пишуть російські ЗМІ.

Сам Рашкін стверджував, що нібито знайшов уже підстрелену тварину і вирішив її обробити.

При цьому російський депутат мав ознаки алкогольного сп’яніння, проте від проходження медогляду відмовився, за що поліцейські склали на нього адмінпротокол.

В Саратовской области задержали депутата Валерия Рашкина — за рулём, очень нетрезвого с виду и с мёртвым лосем в багажнике О том, что всё это незаконно, Рашкин в курсе. Дышать в трубочку не захотел, сдавать анализы в больнице — тоже. pic.twitter.com/QoWhfYrGgq — Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) October 29, 2021

Агентство “Интерфакс” пише, що в мисливському комітеті розповіли, що постріли в угіддях чули близько 23:00 у четвер. На перевірку виїхали інспектор та співробітники поліції. Вони знайшли машину з тушею лося у багажнику. За 40 метрів від автомобіля вони помітили шкуру тварини та відокремлені при обробці туші частини.

“Поруч з автомобілем перебували двоє громадян, які на запитання представників органів правопорядку відповідали, що тварина виявлена ними вже вбитою і вони вирішили її забрати собі. У машині також знаходилися знаряддя оброблення зі слідами крові”, – пише ЗМІ.

Зазначається, що дозвільних документів особи не пред’явили.

У комітеті нагадали, що навіть у відкритий сезон полювання закон забороняє перевозити вбитих тварин без документів.

Відомо, що МВС РФ порушило кримінальну справу за статтею про незаконне полювання.

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