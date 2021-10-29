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ЄС залишив Україну в “зеленому списку” для подорожей

29/10/2021 15:14

Європейський Союз оголосив результати чергового перегляду переліку держав та територій, з якими національним урядам держав ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

ЄС залишив у цьому переліку Україну та додав до нього ще чотири країни світу.

Як передає “Новинарня“, така інформація оприлюднена у п’ятницю, 29 жовтня, на сайті Європейської ради.

“Відповідно до рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до Євросоюзу, Рада ЄС оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та територіальних утворень, для яких обмеження на подорожі мають бути скасовані. Зокрема, до цього списку додано Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу“, – йдеться у повідомленні.

Отже, на основі критеріїв та умов, що визначені в рекомендаціях ЄС, з 28 жовтня країни-члени мають поступово скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для громадян таких держав: Аргентина, Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Колумбія, Йорданія, Кувейт, Намібія, Нова Зеландія, Перу, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Уругвай, Китай (за умови взаємності).

Обмеження на подорожі мають також поступово скасовуватися для спеціальних адміністративних регіонів Китаю – Гонконгу та Макао. До таких територій на особливих умовах віднесено також Тайвань.

Критерії для визначення країн, з якими члени ЄС можуть поступово скасовувати обмеження, були оновлені 20 травня 2020 року. Вони враховують епідемічну ситуацію, а також загальні заходи, які вживаються для боротьби з COVID-19.

Ці рекомендації також стосуються країн, асоційованих із Шенгенською зоною (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія).

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