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У Латвії за розпалювання міжнаціональної ворожнечі ув’язнили проросійського журналіста

29/10/2021 16:42

У Ризі журналіст та політичний активіст Юрій Алексєєв отримав вирок – реальне ув’язнення терміном на 14 місяців за звинуваченням у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Про це в п’ятницю, 29 жовтня, інформує сайт Delfi.

Алексєєву висунули звинувачення у розпалюванні національної, етнічної чи расової ворожнечі, незаконному зберіганні боєприпасів та розповсюдженні матеріалів, що містять дитячу порнографію.

Кримінальний процес було розпочато 29 листопада 2017 року у зв’язку з публікацією коментарів, зміст яких розпалює міжнаціональний розбрат. Під час розслідування Поліція безпеки дійшла висновку, що підозрюваний публікував такі коментарі неодноразово, з 1 жовтня 2016 року до 7 грудня 2017 року.

Юрій Алексєєв неодноразово заявляв, що коментарі, які розпалювали ворожнечу, писав не він, а патрони йому підкинули під час обшуку, а також, мовляв, суддя не зважила на аргументи адвоката і повністю прийняла позицію прокурора.

Він вважає, що кримінальний процес мав політичний характер. “У нас багато російських журналістів, які співпрацюють з російськими ЗМІ, в інтернеті “виявляють активність”. Треба їх налякати. А як налякати? Ну, посадімо Алексєєва, всі інші боятимуться”, – зазначив він.

Юрій Алексєєв протягом двадцяти років був одним із найвідоміших російськомовних журналістів та редакторів у Латвії. Наразі він є головним редактором сайту Imhoclub.lv.

У своєму щорічному звіті Поліція безпеки неодноразово називала Imhoclub.lv сайтом, який відіграє певну роль у зміцненні російського інформаційного впливу в Латвії. ПБ також стверджувала, що джерела фінансування ресурсу перебувають у Російській Федерації.

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