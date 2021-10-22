У Латвії забрали ліцензію у телекомпанії, яка ретранслювала російський “Перший канал”

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У Латвії закрили телевізійну компанію, яка ретранслювала російський “Перший канал”. Це був найпопулярніший російськомовний телеканал на території країни.

Про це пише місцеве видання “Делфі”.

У Національній раді з питань радіо і телебачення Латвії (NEPLP) заявили, що “Перший Балтійський канал” допустив три суттєвих порушення, що дозволило відкликати ліцензію.

Третє порушення пов’язане з поширенням інформації, що загрожує здоров’ю населення. В одній із програм говорилося, що коронавірус не дуже заразний і від нього можна захиститися, з’ївши оселедець.

Трансляцію планують припинити 26 жовтня. Ліцензія на мовлення терміном на 10 років була видана “ПБК” в лютому 2015 року.

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