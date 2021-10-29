Окупанти на Донбасі поранили трьох українських військових

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Станом на 17:00 п’ятниці, 29 жовтня, російсько-окупаційні війська дев’ять разів порушили режиму припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали троє українських захисників.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцевого найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої важкості“, – йдеться в повідомленні.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, наголосили в пресцентрі штабу ОС.

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