СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2878674 +26870
Летальні випадки:
66852 +648
Одужали:
2421495 +9784
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14306108 (+74027). Оновлено: 08:30 29.10.2021
Home / Україна / Межа закону / На Київщині виявили “штаб” провокаторів, що закликали до захоплення влади

На Київщині виявили “штаб” провокаторів, що закликали до захоплення влади

29/10/2021 17:02

У Київській області правоохоронці нейтралізували антиукраїнську діяльність “активістів”. Члени угруповання проводили мітинги і закликали до захоплення державної влади в Україні.

Про це в п’ятницю, 29 жовтня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Для маскування протиправної діяльності зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху.

Під прикриттям участі у масових заходах вони поширювали злочинні заклики і провокували заворушення.

До складу групи входило декілька мешканців Києва та області. Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в регіоні через розповсюдження закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Свої “гасла” поширювали серед учасників масових зібрань та інших громадських заходів на території столиці, у тому числі поблизу органів державної влади.

Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи правоохоронці виявили засоби зв’язку, які зловмисники використовували для координації протиправної діяльності.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Читайте також:
“Поширювали антиукраїнський та антивакцинальний контент”: з початку року кібердепартамент СБУ ліквідував 65-тисячну “армію ботів”

Унікальних переглядів: 15
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні з 2022 року лікарі отримуватимуть зарплату не менш як ₴20 тисяч, – Зеленський

В Україні із 2022 року зарплати медичних працівників становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, лікарів – не менш як 20 тисяч гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse