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Facebook змінює назву на Meta

29/10/2021 00:47

Компанія Facebook змінює назву на Meta.

Про це під час презентації 28 жовтня повідомив засновник компанії Марк Цукерберг.

За його словами, компанія об’єднує всі додатки та технології під одним новим брендом. Meta продовжить працювати над соцмережею Facebook, а також сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи метавсесвіт.

Марк Цукерберг наголосив, компанія хоче асоціюватися з метавсесвітом, а не лише із Facebook, та запевнив, що їхня корпоративна структура не зміниться.

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