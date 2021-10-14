Facebook розблокував дописи про розписану під хохлому російську ракету “Союз”, які спершу сприйняв як розпалювання ненависті

Фото: "Роскосмос"

Соцмережа Facebook розблокувала дописи про російську ракету “Союз-2.1а”, розписану під хохлому, які спершу сприйняла як порушення правил спільноти й заблокувала за “ненависть щодо певних соціальних груп“.

Про те, що його допис про цю ракету заблокований у фейсбуці за вживання слова “хохлома”, 13 жовтня поскаржився російський блогер Віталій Єгоров, який пише про космонавтику.

“Колеги, автори, хто пише про х****му на ракеті Роскосмосу. Майте на увазі, що фейсбук її ненавидить. Так і пише: «ненависть»”, – написав блогер, додавши скріншоти свого заблокованого допису.

Згодом він оновив цей пост, повідомивши, що попередній допис розблоковано, а “фейсбук вибачився”.

Раніше тренер футбольного клубу “Ротор” із Волгограда Дмитро Хохлов навіть пообіцяв подати на Facebook до суду за те, що мережа регулярно видаляє дописи з його прізвищем та банить за його фанатів і друзів за згадки про нього.

У 2020 році генеральний директор “Роскосмосу” Дмитро Рогозін запропонував розписувати ракети під хохлому або гжель “для збереження традицій російського народного промислу”, а також гербами міст Золотого кільця РФ “з метою реклами внутрішнього туризму”.

Згодом Рогозін заявив, що “пожартував”. “Ми іронізуємо іноді, жартуємо між собою, а всі реагують якось дуже дивно…” – поскаржився тоді очільник головної космічної структури Росії.

Попри це, “жарт” справді було втілено життя. Як повідомив “Роскосмос” 12 жовтня 2021 року, ракета-носій “Союз-2.1а”, яка наприкінці місяця відправить до Міжнародної космічної станції вантажний корабель “Прогрес МС-18”, прикрашена хохломою на честь 800-річчя Нижнього Новгорода.

Довідка:

Хохлома – російський народний стиль живопису по дереву, що походить з однойменного села у Нижньогородській області. Полягає в тому, що на чорне лакове тло наносять зображення ягід, квітів, птахів, звірів, риб тощо.

Гжель – вид російського народного розпису на кераміці у характерній блакитно-синій гамі.

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