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“Дія” доповниться сервісом для призовників і резервістів Military ID

29/10/2021 21:19

На порталі держпослуг “Дія” з’явиться сервіс Military ID – електронний центр комплектування та соціальної підтримки. Він має запрацювати у 2022 чи 2023 році.

Як інформує пресслужба Міноборони, сервіс міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів.

“Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документа мати Military ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру – генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини”, – сказав міністр оборони Андрій Таран.

Міноборони та Міністерство цифрової трансформації зараз розробляють спільний наказ щодо порядку обміну інформацією між порталом “Дія” та реєстром.

Також Міноборони розпочало інтеграцію з іншими держреєстрами, наприклад з базою Держміграційної служби.

Сервіс дозволить в онлайн-режимі змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про включення особи до реєстру, номер облікового запису в ньому і т.д.

Урядовець пояснив, що наразі розробляють спільний наказ Міноборони та Мінцифри. Окрім того, триває процес інтеграції з Державною міграційною службою, а далі планують співпрацювати з реєстрами інших держорганів.

На порталі “Дія” можна буде перевірити дані про військовий облік, а у випадку якщо є якась помилка, – можна зробити запит, щоб її виправити. Крім того, якщо у людини старий військовий квиток та про нього немає даних у електронному реєстрі, то вона може подати паспортні дані та дані військового квитка та отримати номер в реєстрі. Тоді дані будуть “підтягуватися”.

У відомстві також додали, що кваліфікований електронний підпис (КЕП) буде потрібен лише для того, щоб авторизуватися на порталі “Дія” та потрапити в кабінет громадянина.

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Україна

“Дія” доповниться сервісом для призовників і резервістів Military ID

На порталі держпослуг “Дія” з’явиться сервіс Military ID – електронний центр комплектування та соціальної підтримки. Він має запрацювати у 2022 чи 2023 році. Як інформує пресслужба Міноборони, сервіс міститиме...

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