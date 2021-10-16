Сервіси для ветеранів стануть доступні в застосунку “Дія”

Сервіси для ветеранів України стануть доступні в застосунку “Дія” у 2022 році.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці в п’ятницю, 15 жовтня.

За його словами, Мінціфри працює над запуском спільно з Міністерством ветеранів.

“На порталі “Дія” ветеранам, щодо яких є відомості в реєстрах, буде доступний розділ з інформацією про їхні статуси і пільги. Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі чинні державні реєстри, а їх близько 16. Це стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і дозволить ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у “Дії”, – зазначив Федоров.

Міністр наголосив, що в Україні зараз понад 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом з учасниками Другої світової війни, членами сімей загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав – приблизно 1,2 мільйона.

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