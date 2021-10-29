59-ту бригаду очолив полковник Олександр Виноградов

Олександр Виноградов. Фото пресслужби 59 бригади

59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка очолив полковник Олександр Виноградов.

У п’ятницю, 29 жовтня, офіцер прийняв бойовий прапор та керівництво військовою частиною.

“Бути командиром бойової бригади, особливо коли у країні йде війна – це велика честь і велика відповідальність. Відповідальність перед країною, перед співвітчизниками, та найбільша – перед вами: солдатами, сержантами, офіцерами бригади. Знаю, що очолив славетну бригаду. Продовжу робити все для розвитку і розбудови військової частини, підвищення бойової спроможності, забезпечення гідних умов служби особового складу”, – сказав Виноградов під час урочистостей.

Військову службу новоспечений очільник “59-ки” розпочав у 92-ій окремій механізованій бригаді. Пройшов шлях від командира взводу до командира батальйону.

До початку російської агресії очолював 22-й окремий мотопіхотний батальйон.

2016 року вступив до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

У 2018-му був призначений заступником командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

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