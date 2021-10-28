УЗ відновила рух потягів Житомирщиною після сходження вантажних вагонів

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У Житомирській області “Укрзалізниця” відновила рух поїздів ділянкою, де 27 жовтня сталося сходження вантажних вагонів.

Про це компанія повідомила у четвер, 28 жовтня.

“Перший пасажирський поїзд №30 Ужгород — Київ відправився зі ст. Чорнорудка (Житомирська область) та проїде по парному шляху прямування. Затримка поїзда склала понад 1 годину”, – ідеться у повідомленні.

В “Укрзалізниці” зазначили, що надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою.

Нагадаємо, що в Житомирській області сходження вантажних вагонів з колії сталося 27 жовтня неподалік селища Чорнорудка.

Були порушені габарити двох колій. На місце події виїхала комісія АТ “Укрзалізниця”, причини аварії розслідуються.

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