УЗ відновила рух потягів Житомирщиною після сходження вантажних вагонів

У Житомирській області “Укрзалізниця” відновила рух поїздів ділянкою, де 27 жовтня сталося сходження вантажних вагонів.
Про це компанія повідомила у четвер, 28 жовтня.
“Перший пасажирський поїзд №30 Ужгород — Київ відправився зі ст. Чорнорудка (Житомирська область) та проїде по парному шляху прямування. Затримка поїзда склала понад 1 годину”, – ідеться у повідомленні.
В “Укрзалізниці” зазначили, що надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою.
Нагадаємо, що в Житомирській області сходження вантажних вагонів з колії сталося 27 жовтня неподалік селища Чорнорудка.
Були порушені габарити двох колій. На місце події виїхала комісія АТ “Укрзалізниця”, причини аварії розслідуються.
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