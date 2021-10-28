В Україні унормували проходження служби в ЗСУ іноземцями та особами без громадянства

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Кабінет міністрів підтримав зміни в Положенні про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства.

Документ передбачає можливість для людей з громадянством іншої країни або без будь-якого продовжувати контракт від одного до 10 років на час особливого періоду.

Про це у четвер, 28 жовтня, повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

“Іноземцям та особам без громадянства, що вступили на військову службу, не маючи при цьому військових звань присвоюється первинне військове звання “рекрут”. Усі подальші військові звання таким військовослужбовцям зможуть присвоювати до “майстер-сержанта” та “головного майстер-сержанта”, – йдеться в повідомленні міністерства

Військові звання також зможуть присвоювати достроково, але лише раз за час військової служби і не раніше закінчення половини передбаченого терміну служби в попередньому званні і за умови відповідної посади.

За словами міністра Тарана, у відомстві чекають на підтримку змін президентом.

“Після введення в дію змін, Указ унормує права іноземців та осіб, що не мають громадянства, проте бажають служити у Збройних силах нашої країни. Сьогодні наша держава дає можливість зазначеним особам будувати військову кар’єру в Україні, професійно нас зміцнюючи”, – цитує Тарана пресслужба Міноборони.

Законодавство наразі дозволяє службу в ЗСУ іноземцям та особам без громадянства служити в Збройних силах за контрактом. До служби допускаються люди без попередніх судимостей, чий вік відповідає закону “Про військовий обов’язок і військову службу”.

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