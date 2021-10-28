Поблизу лінії розмежування СБУ виявила схрони бойовиків: вилучено снарядів на понад 300 кг тротилу

Поблизу лінії розмежування Служба безпеки України виявила схрони бойовиків. Правоохоронці вилучили снарядів на понад 300 кг тротилу.
Про це інформує пресцентр ОС.
Зі схованки, облаштованої в лісосмузі поблизу лінії розмежування, вилучено 19 снарядів для великокаліберних гармат, загальною вагою понад 300 кг тротилу.
Інший схрон був обладнаний у покинутій будівлі на території Станично-Луганського району. Під час його огляду правоохоронці виявили:
Крім того, співробітники СБУ викрили на Луганщині рецидивіста, який займався збутом бойових засобів ураження. Ним виявився неодноразово засуджений мешканець Старобільського району.
Зловмисник намагався налагодити підпільний канал продажу зброї і боєприпасів. Своїх клієнтів він підшукував через власні зв’язки, зокрема серед інших кримінальників.
Під час слідчо-оперативних дій у зловмисника вилучено:
Наразі тривають невідкладні заходи для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів.
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