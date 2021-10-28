Київ посилить карантин з 1 листопада

У Києві посилять карантинні обмеження чекрез складну ситуацію з коронавірусом з 1 листопада.
Про це у четвер, 28 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко під час термінового брифінгу.
Так, Кличко закликав Кабінет міністрів ввести у столиці “червону” зону через погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом.
Крім того, в столиці вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом або ковід-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати:
Діти, які відвідуютиь ТРЦ, мають бути в присутності батьків – або вакцинованих, або з негативним ПЛР-тестом.
“Столичні школярі з понеділка за парти, на жаль, не повертаються. Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в нашому місті. Дитячі садочки продовжують працювати, але дотримуючись правил червоної зони з умови вакцинації 100% персоналу закладів”, – повідомив Кличко.
Громадський транспорт закривати не збираються, але їздити в ньому зможуть лише тільки пасажири, які мають негативний ПЛР-тест чи сертифікат про вакцинацію. Перевіряти документи будуть не при вході, а вибірково – спеціальні групи правоохоронців.
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