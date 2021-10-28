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ЦВК нагадала, як голосувати регіонам у “червоній” зоні

28/10/2021 14:45

Запровадження червоного рівня епіднебезпеки в регіоні не вплине на проведення виборів, запланованих на неділю, 31 жовтня.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

“Чи відбудуться вибори, якщо моя область — у червоній зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни. Будь ласка, проголосуйте безпечно”, – зазначили в ЦВК.

У комісії нагадали, що на виборчу дільницю в неділю потрібно взяти паспорт, маску, антисептик та особисту ручку й дотримуватися дистанції.

Також у ЦВК наголосили, що якщо людина почувається зле, вона може проголосувати в окремій кабінці.

Як відомо, в неділю, 31 жовтня, відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також низка місцевих виборів до міських, селищних, сільських рад і відповідних голів.

Станом на 28 жовтня вісім областей перебувають на червоному рівні епіднебезпеки, із 30 жовтня до них мають доєднатися Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

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