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Бомбардувальники США відпрацьовують удари по російських кораблях на Балтиці та Чорному морі, – Forbes

28/10/2021 18:53

Американські надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer відпрацьовують нанесення ракетних ударів по кораблях Балтійського та Чорноморського флотів РФ.

Про це пише видання Forbes.

Зазначається, що чотири літаки B-1 на початку жовтня були направлені з Техасу на базу британських Королівських ВПС у Фейрфорді. 19 жовтня два бомбардувальники злетіли для участі в навчаннях над Балтикою та Чорним морем у рамках 12-годинного польоту.

Літаки спершу вирушили на схід і над Північним морем дозаправилися завдяки як мінімум одному літаку-заправнику KC-135 ВПС США, а потім попрямували на південь до Чорного моря.

Там їх по черзі супроводжували винищувачі Польщі та Румунії, а також контингент канадських військово-повітряних сил, що перебуває у Румунії в рамках Місії повітряної поліції НАТО. У воєнний час бомбардувальникам може бути потрібний супровід для захисту від російських винищувачів.

 

2017 року B-1 став першим типом літаків, модифікованим ВПС США для несення нової протикорабельної ракети великої дальності (LRASM) з дальністю польоту близько 480 км. Кожен бомбардувальник B-1 може нести 24 ракети.

“Два B-1 можуть випустити по Балтійському флоту 48 ракет LRASM. Цього може бути цілком достатньо, щоб потопити весь флот за один захід і усунути головну загрозу кораблям США та їхніх союзників у регіоні”, – йдеться у статті.

У ході бойового вильоту 19 жовтня два бомбардувальники пролетіли через міжнародний повітряний простір над Чорним морем. Принаймні один турецький KC-135 вилетів для дозаправки бомбардувальників, перш ніж вони попрямували назад у Фейрфорд.

Саме тоді пара винищувачів Су-30 ВМФ Росії, що базувалася в окупованому Криму, піднялася на перехоплення. Винищувачі летіли поруч з американськими літаками, поки ті заправлялися у повітрі.

“B-1 не намагалися увійти у російський повітряний простір. А у воєнний час у цьому і не було б потреби. Велика дальність дії LRASM дозволить B-1 стріляти російськими кораблями в будь-якій точці Чорного моря з повітряного простору НАТО”, – наголошується в статті.

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