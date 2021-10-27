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Спецпризначенці отримали тренажер з альпіністської підготовки від фонду “Повернись живим”

27/10/2021 21:17

Благодійний фонд “Повернись живим” забезпечив навчальний клас одного з підрозділів спецпризначення комплексом зі спеціальної альпіністської підготовки.

Про це пресслужба фонду повідомила в середу, 27 жовтня.

Зазначається, що це перший подібний комплекс в підрозділах Збройних сил та силових структурах України загалом. Він був розроблений інструктором зі спеціальної альпіністської підготовки підрозділу спецпризначення у співпраці з професійними військовими та цивільними альпіністами.

“Щоб підготувати військовослужбовця-спецпризначенця, який буде на базовому рівні володіти мінімальним набором навичок зі спеціальної альпіністської підготовки потрібно пів року інтенсивного навчання. В середньому ж підготовка по моєму курсу триває 3-4 роки. Сама програма курсу зосереджена саме на практичному відпрацюванні отриманих знань. Ми навчаємо за принципом: “розказав–показав–відпрацював”. Однак, до цього моменту, забезпечити повноцінне засвоєння отриманих знань можна було виключно підручними засобами або на тренувальних вежах вкінці курсу, які мають висоту 3-6 поверхового будинку. Це створювало додатковий ризик для життя та здоров’я військовослужбовців, адже у нашій справі кожна помилка може стати фатальною”, – коментує розробник комплексу, інструктор зі спеціальної альпіністської підготовки частини спецпризначення.

Військовий відділ Фонду “Повернись живим” оперативно опрацював запит спецпризначенців та завдяки пожертвам благодійників профінансував виготовлення та встановлення комплексу у навчальному класі з військового альпінізму.

Загальна вартість реалізації проєкту склала близько 100 тис. грн.

“Цей комплекс дає можливість нам відпрацьовувати весь спектр вправ та навичок, необхідних для використання альпіністського спорядження як в гірській, так і в урбанізованій місцевості за будь-яких погодних умов перед тим, як застосовувати їх на тренувальних вежах чи в бою. На ньому можуть засвоїти всі необхідні елементи одразу 6 військовослужбовців, що значно підвищує ефективність підготовки учасників курсу”, – каже розробник комплексу.

Сам комплекс розділений на 2 частини: “міську” та “гірську”. Завдяки першій учасники курсу можуть відпрацювати використання альпіністського спорядження з даху будівлі, з балкона чи вікна, застосовуючи при цьому різні методи, місця та способи кріплення мотузки. Конструкція трансформується в залежності від завдання, яке поставлене інструктором.

Друга частина комплексу імітує подолання гірських перешкод, дає можливість прокладати шлях підйому для побратимів, відпрацювати процес їх “страхування”, підйому по мотузці, навички скелелазіння та організацію точок кріплення на різних поверхнях. Окремі елементи комплексу можна змінювати під потреби навчальної програми та завдань, які покладені на підрозділ.

“Станом на сьогодні це перший подібний комплекс, облаштований у навчальному класі. У інших підрозділах представлені окремі елементи для відпрацювання програми нашого курсу, але в такому компактному варіанті й з таким функціоналом їх більше ніде немає”, – резюмував інструктор.

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