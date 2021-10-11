“Готуватись до визволення Криму”: гірсько-штурмова бригада вийшла на маневри в Карпатах

10-та окрема гірсько-штурмова бригада Збройних сил України вийшла на ще одні навчання в Карпатах.
Цього разу маневри відбулися на Чорногірському хребті.
“Лише в гірсько-штурмовій бригаді існує можливість під час занять з гірської підготовки досягнути декілька цілей. По-перше, підготуватись до дій в горах, бо під час визволення Криму ми мусимо вміти та бути готовими до бойових дій в гірській місцевості нашого півострова. А по-друге, лише під час кількаденних занять на Чорногірському хребті та на Говерлі краса рідних Карпат розкривається найліпше”, – повідомили в пресслужбі бригади.
У військовій частині, разом з тим, не назвали, які саме тактичні дії відпрацьовували гірські штурмовики в українських Карпатах.
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