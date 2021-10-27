На Херсонщині морпіхи з “Гвоздиками” тренувалися знищувати ворожий десант. ФОТО, ВІДЕО

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

У Херсонській області підпорядковані командуванню Об’єднаних сил ЗСУ розрахунки CАУ “Гвоздика“ здійснили вогневу підтримку підрозділу морської піхоти, який провів тренування поблизу адмінкордону з окупованим Кримом з відбиття наступу морського десанту умовного противника.

Про це інформує пресслужба командування ОС ЗСУ.

За легендою навчань, військовослужбовці батареї самохідних артилерійських установок перед заняттям позицій долали перешкоди, заражену ділянку місцевості та відбивали напад умовної диверсійної розвідувальної групи.

“Слід зазначити, що головною умовою задля успішного виконання бойового завдання була швидка зміна позицій. Це було обумовлено тим, що за наявною інформацією умовний противник має на озброєнні сучасні засоби розвідки та високоточне артилерійське озброєння”, – розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, батарея самохідних артилерійських установок здійснювала стрільби за координатами, що надавалися з безпілотних літальних апаратів.

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“Розрахунки безпілотної авіації провели розвідку та виявили найбільш важливі цілі. Координати, що передавалися в режимі реального часу, дозволили провести як влучне поодиноке вогневе ураження цілей, так і стрільбу залпами задля ураження великих ділянок території. З чим артилеристи впоралися добре”, – наголосив командувач.

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