На фронті – друга втрата за два дні. Окупанти вбили військового ЗСУ

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У районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок обстрілу з боку гібридних російських військ зазнав поранення і загинув український військовослужбовець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС в середу, 27 жовтня.

Відомо, що поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям”, – повідомили в штабі.

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