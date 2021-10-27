СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2825733 +22574
Летальні випадки:
65628 +692
Одужали:
2401705 +11593
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14154508 (+72231). Оновлено: 08:30 27.10.2021
Home / Україна / На фронті – друга втрата за два дні. Окупанти вбили військового ЗСУ

На фронті – друга втрата за два дні. Окупанти вбили військового ЗСУ

27/10/2021 18:13

У районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок обстрілу з боку гібридних російських військ зазнав поранення і загинув український військовослужбовець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС в середу, 27 жовтня.

Відомо, що поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям”, – повідомили в штабі.

Читайте також:
Під артобстрілом біля Гранітного загинув воїн 93 омбр Георгій Халіков. ФОТО, ВІДЕО

Унікальних переглядів: 51
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Під час модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 мільйонів, – СБУ

Служба безпеки України звітує, що викрила масштабну корупцію під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській гідроакумулюючій електростанції. За попередніми оцінками фахівців, внаслідок махінацій зловмисників держбюджет України зазнав збитків на понад...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse