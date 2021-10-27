На фронті – друга втрата за два дні. Окупанти вбили військового ЗСУ

У районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок обстрілу з боку гібридних російських військ зазнав поранення і загинув український військовослужбовець.
Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС в середу, 27 жовтня.
Відомо, що поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям”, – повідомили в штабі.
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