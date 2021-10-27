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Данія спростила правила в’їзду для громадян України

27/10/2021 14:00

З 25 жовтня громадяни України можуть в’їжджати в Данію без необхідності робити тест на COVID-19 та самоізоляції після прибуття.

Про це інформує пресслужба посольства України в Данії в фейсбуці.

Данський уряд скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності на COVID-19. Це спростило обмеження на поїздки до Данії.

Тепер громадянам України не потрібно буде робити тест на COVID-19 та перебувати на самоізоляції.

Для в’їзду органам прикордонного контролю Данії потрібно буде пред’явити COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент.

Як зазначають у посольстві, сертифікат, виданий українським Єдиним порталом державних послуг “Дія”, також приймається, адже Україна приєдналася до системи цифрових COVID-сертифікатів ЄС.

Документ має підтверджувати вакцинацію від коронавірусу однією чи двома дозами вакцини, негативний результат тестування або одужання від COVID-19.

У разі відсутності сертифікату, громадянам України потрібно зробити тест на COVID-19 протягом 24 годин після прибуття до Данії в одному з центрів тестування. Перед приїздом до Данії тестуватися вже не потрібно.

Якщо громадянин України раніше перехворів на COVID-19, але при цьому не має сертифікату, потрібно пред’явити медичну довідку, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в’їзду в Данію. В такому випадку, робити тест на COVID-19 після прибуття в Данію не потрібно.

Якщо громадянин України в’їжджає в Данію з країн, які ця держава вважає країнами з “дуже високим ризиком інфікування”, потрібно підтвердити повну вакцинацію або одужання від COVID-19.

Інакше потрібно буде зробити тест на COVID-19 відразу після прибуття до Данії (в аеропорту) та самоізолюватися на десять днів.

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