Поточного тижня Україна залишається в “зеленому списку” ЄС щодо подорожей

Рада ЄС вирішила не виключати Україну з безпечного списку країн, для яких кордони більшості європейських держав лишаються відкритими.
Про це в понеділок, 25 жовтня, повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Юзвяк у твітері.
Він уточнив, що “ситуація моніториться і пізніше, цього тижня, можуть надійти й нові пропозиції”.
Окрім того, Рада ЄС рекомендувала відкрити кордони для несуттєвих подорожей із Аргентини, Намібії, Перу й Колумбії. Це рішення носить рекомендаційний характер. Слідувати йому чи ні – кожна європейська країна вирішує самостійно.
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