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Болгарія з 30 жовтня закриває в’їзд для українців

27/10/2021 20:02

Болгарія віднесла Україну до списку країн із так званої “червоної зони”, де є високий рівень зараження коронавірусом.

Про це у середу, 27 жовтня, повідомило посольство України в Болгарії.

“З 30 жовтня 2021 року на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії і члени їхніх сімей”, – заявили в посольстві.

Вищезазначені особи допускаються на територію Болгарії після пред’явлення дійсного цифрового COVID-сертифіката ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, одночасно з негативним результатом ПЦР-тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду.

Діти віком від 12 до 18 років, які в’їжджають на територію Болгарії з країни, внесеної в червону зону, мають пред’явити негативний результат ПЦР-тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду в країну та сертифікований дійсним цифровим COVID-сертифікатом ЄС про тестування на COVID-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані.

У разі ненадання такого документа вищезгадані особи мають перебувати на 10-денному карантині. Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.

26 жовтня Болгарія, яка має найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС, повідомила про рекордну кількість добових смертей і зараження коронавірусом.

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Україна

Болгарія з 30 жовтня закриває в’їзд для українців

Болгарія віднесла Україну до списку країн із так званої “червоної зони”, де є високий рівень зараження коронавірусом. Про це у середу, 27 жовтня, повідомило посольство України в Болгарії. “З...

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